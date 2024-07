Ewiges Warten, weil Flieger auf Mallorca festsaß

An vielen Flughäfen der Welt standen am Freitag die Uhren still – das Crowdstrike-„Hoppala“ legte die IT-Systeme lahm. Auch der Flughafen Klagenfurt war kurz betroffen. „Der Check-in für den Flug nach Palma de Mallorca wurde händisch erledigt“, erklärt Airport-Sprecherin Barbara Schmoczer-Kuchling auf „Krone“-Anfrage. „Nach kurzer Zeit hat bei uns aber wieder alles funktioniert.“ Doch für die vielen Reisenden nach Mallorca bedeutete das nicht, dass sie in den Flieger steigen konnten.