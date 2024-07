„Man lernt, gewisse Dinge wieder mehr zu schätzen“

„Krone“: Marco, den Millstätter See direkt vor der Türe – so lässt es sich aushalten im Sommer, oder?

Marco Schwarz: Absolut, aber ehrlich gesagt war ich diesen Sommer bis heute kein einziges Mal im See (lacht). Wenn man es immer hat, weiß man es vielleicht zu wenig zu schätzen. Da zieht es mich eher auf die Alm von meinem Bruder, da herrscht Ruhe, kann ich nach dem Training gut abschalten. Ich bin irrsinnig gerne daheim, da fühle ich mich wohl. Aber nach einer so langen Zeit daheim freue ich mich jetzt auch wieder, wenn es auf Reisen geht.