„The Big Bang Theory“-Star Bob Newhart ist tot

„Legende verloren“

Melissa Rauch, die Bernadette Rostenkowski spielte, schrieb zu gemeinsamen Fotos von „Big Bang Theory“-Set: „Heute hat die Welt eine Legende verloren, deren Stil und Auslieferung anders waren, als alles, was vorher gab oder was wir seitdem gesehen haben. Ich habe mich in Stand-up verliebt, als ich Bob Newharts Album hörte. Ich verliebte mich in Sitcoms, die von ihm waren. Ich war mehr als nervös, mein Idol bei der ,Big Bang Theory‘ zu treffen, aber er hat mich sofort mit seiner immensen Freundlichkeit beruhigt.“