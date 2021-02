Kaley Cuoco: „Schockzustand“ nach „Big Bang“-Aus

Galecki und sie hätten gerne noch weiter für „The Big Bang Theory“ vor der Kamera gestanden, erklärte die Penny-Beauty nun. Doch schlussendlich habe man sich darauf geeinigt, dass man keine weitere Folge ohne Parsons drehen würde. „Das war die eine Sache, in der wir uns alle einig waren - wir haben alle gemeinsam damit angefangen, wir hören alle gemeinsam damit auf.“ Dennoch seien ihr die Serie und ihre Kollegen so ans Herz gewachsen, dass sie über das Aus im „absoluten Schockzustand“ gewesen sei, so Cuoco.