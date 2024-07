Kein Ruck durch Europa | Glaubwürdig eingreifen

Glaubwürdig eingreifen. Immer jüngere Kriminelle und Bandenkriege: Die Bilanz der neuen Polizei-SOKO Jugend, die wir heute in der „Krone“ veröffentlichen, ist erschreckend. Denn sie weist nach, dass die Jugendkriminalität förmlich explodiert. Und, wenig überraschend: Der Anteil an Menschen aus dem Migrations- oder Flüchtlingsmilieu ist hoch. Über diese gefährliche Entwicklung macht sich auch „Krone“-Urgestein Hans Peter Hasenöhrl heute in einem Kommentar Gedanken. Über rivalisierende Jugendgruppen, die sich mitten in Österreich im Krieg befinden. Über Syrer und Afghanen gegen Tschetschenen, die mit Pistolen, Baseballschlägern, Messern und Macheten aufeinander losgehen. Unser Autor fragt sich rhetorisch: „Was soll denn das? Leben wir nicht in einem funktionierenden Rechtsstaat? Haben die rivalisierenden Banden unsere existierenden Gesetze außer Kraft gesetzt?“ Höchste Zeit, dass die Politik hier eingreift. Und zwar: Glaubwürdig eingreift.