Soko Jugend: 4200 Anzeigen, 400 Festnahmen

Hastig hingesprayt, manchmal durchkreuzt, sehen wir heute in den einst lebenswerten Wiener Arbeiterbezirken Brigittenau, Favoriten oder Meidling eine neue Zahl: 505. Das ist der nationalistische Code einer Bürgerwehr in Syrien, jetzt verwenden ihn rivalisierende Jugendgruppen, die sich mitten in Österreich im Krieg befinden, oder wie es der oberste Polizist Franz Ruf zum blanken Erstaunen der baffen TV-Zuseher erklärte: „ethnische Gruppierungen, die um die Vorherrschaft im öffentlichen Raum kämpfen“.