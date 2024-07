Verhökert Österreich seine Industrie-Riesen?

Ausgelöst wurde das aktuelle Drama durch die VAMED, diese gehörte ursprünglich zu 100 Prozent dem Staat, 1996 wurden 77 Prozent an den deutschen Riesen Fresenius verscherbelt und jetzt endgültig ganz verschleudert. Dabei hat die VAMED im Laufe der Zeit 1000 Projekte in 98 Ländern realisiert, jetzt sitzen dort aber andere Herren am Tisch.