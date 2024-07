Britische Regierung will Erbadel-Sitze abschaffen

„Im 21. Jahrhundert sollte es nicht fast 100 Plätze geben, die Personen vorbehalten sind, die in bestimmte Familien geboren wurden“, heißt es in einem Papier der neuen sozialdemokratischen Labour-Regierung. Eine Reform sei „lange überfällig.“ Im Parlament in London gibt es zwei Kammern. Im Unterhaus sitzen gewählte Abgeordnete, im Oberhaus hingegen ernannte Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft oder Sport sowie Bischöfe und Adelige. Dieser Kammer gehören etwa 800 Menschen an.