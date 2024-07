King Charles hat nach Machtwechsel Kampfansage

Nach Brexit will man wieder bessere Beziehung zur EU

So will Labour die Planungsprozesse bei Immobilienprojekten beschleunigen und Widerspruchsmöglichkeiten bei Bauvorhaben beschränken. Zudem soll die in den 1990er Jahren von der damaligen konservativen Regierung vorangetriebene Privatisierung des Schienennetzes schrittweise zurückgenommen werden. Nach viel Streit rund um den Brexit soll die Beziehung zur EU verbessert werden sowie auch eine neue Sicherheitskooperation angestrebt werden.