Neuer Leader? Er hilft dem GAK beim Liga-Comeback

Nach dem Auslaufen seines Vertrages bei AEL Limassol wollte er am Ende der Karriere einen gut überlegten Schritt setzen – auch für die Gattin und seine beiden Söhne: „Die Gespräche mit dem GAK haben mir ein sehr positives Gefühl vermittelt, was den fußballerischen Teil anlangt, aber auch den familiären, was mir wichtig war. Mit Österreich bin ich gut vertraut, das ist wie meine zweite Heimat.“