Kolosseum & Co. für Gladiatorenserie nachgebaut

Noch bevor im November „Gladiator II“ mit Pedro Pascal und Paul Mescal in die Kinos kommt, serviert Kult-Regisseur Roland Emmerich morgen, Freitag, auf der Streamingplattform Amazon Prime Video schon seine neue Gladiatorenserie „Those About To Die“. 150 Millionen Dollar Budget hatte sie und ist damit die teuerste in Europa gedrehte Serie aller Zeiten.