Kaulitz-Brüder auf Netflix ++ Celine Dion schockt

Celine Dion ist eine der erfolgreichsten Sängerinnen unserer Zeit, bekannt für eine Power-Stimme, die unter die Haut geht. In ihrer neuen Doku gewährt der kanadische Weltstar Einblicke in ihr Leben und ihre Karriere. Das Krone-Interview mit der Regisseurin gibt’s diesmal im Stream On Magazin. Außerdem nehmen wir wieder alle Highlights der Woche unter die Lupe: Lohnt sich die neue Reality-Serie mit den Kaulitz-Zwillingen, die durch die Band Tokio Hotel Anfang der 2000er berühmt geworden sind? Und wie steht es um die neue, romantische Komödie mit Zac Efron und Nicole Kidman? Lohnt sichs? Die Antwort sehen Sie im Video oben.