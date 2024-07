Blitz und Donner folgten auf Wolfsschlucht-Szene

Auch dass die Sänger und andere Beteiligte der Generalprobe nicht bis zum Ende wirken konnten, sei nicht weiter schlimm. In den vergangenen Wochen wurde mit allen drei Besetzungen so viel geprobt, dass eine abgebrochene Generalprobe niemanden aus dem Takt bringt. Und weil jeder Handgriff sitzt, stand für die Mitwirkenden des Spiels auf dem See vor der Premiere am Mittwochabend ein wohlverdienter freier Tag an.