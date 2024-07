Geldautomat der Post in Draßburg geknackt

Übers Dach in den Innenhof

„Die Kriminellen dürften über das Dach in den Innenhof gelangt sein, um dort eine Scheibe einzuschlagen und in die Räumlichkeiten des Postpartners einzusteigen“, hieß es in einer ersten Reaktion aus der 1230-Einwohner-Gemeinde, als die Ermittlungen des Landeskriminalamtes bereits auf Hochtouren liefen. Ziel der Täter war der Geldautomat des Postpartners.