Automaten-Bande geschnappt: 180.000 Euro Schaden

Müllsäcke, Zigaretten, Hanf, Medikamente: Alle nur erdenklichen Arten von Automaten waren in das Visier dreier junger Männer im Alter von 19 bis 23 Jahren geraten. Mit roher Gewalt knackten die Kriminellen nicht weniger als 67 Geräte in Niederösterreich, Wien, Oberösterreich, dem Burgenland und der Steiermark. Das Trio wusste genau, wie das Werkzeug richtig anzusetzen war, um an das Bargeld zu gelangen. Denn der Inhalt selbst war ihnen in den meisten Fällen egal.