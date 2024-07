Gleis-Monteur (45) von Zug erfasst und getötet

Nicht der erste Zwischenfall

Vor einem Monat ereignete sich bei Bauarbeiten an den Gleisen bereits ein folgenschwerer Unfall. Damals hatte ein Baggerfahrer seine Baumaschine so unglücklich neben den Gleisen abgestellt, dass ein herannahender Zug die Schaufel streifte – und entgleiste. Die Schäden an der Strecke sind enorm, werden wohl erst im September behoben sein. Bis dahin wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.