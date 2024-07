Partnerin geschlagen und bedroht – Mann angezeigt

Weil ein 51-Jähriger seine Lebensgefährtin geschlagen und bedroht haben soll, ist es in der Nacht auf Montag zu einem Polizeieinsatz in einer Wohnung in Wien-Alsergrund gekommen. Der Mann wurde gegen 0.30 Uhr vorläufig festgenommen, auf freiem Fuß angezeigt sowie ein Betretungs- und vorläufiges Waffenverbot gegen ihn ausgesprochen.