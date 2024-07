„Es bringt nichts, in der Vergangenheit zu leben“

Wiesingers: Neustart in Wien

Nun will er in Wien neu durchstarten. Wiesinger unterschrieb einen Einjahresvertrag bei den Young Violets mit Option auf ein weiteres Jahr. „Die Austria ist ein super Verein – ich weiß, was der Klub in Zukunft vor hat und bekomme dort Vertrauen und die Möglichkeit zu spielen. Das ist für mich eine Riesenchance und darüber freue ich mich extrem“, sagt Wiesinger, der zunächst Spielpraxis sammeln und sich dann für die Bundesliga-Truppe empfehlen will.