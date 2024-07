Trump-Attentat: Waffengesetz der USA schuld?

Hatte der Schütze eine registrierte Waffe?

Das FBI identifizierte den mutmaßlichen Täter als den 20-jährigen Thomas Matthew Crooks aus Pennsylvania. Crooks wurde kurz nach dem Mordversuch an Trump von Sicherheitskräften getötet. Nach Angaben der Ermittler stammt Crooks aus Bethel Park, einer Stadt rund 70 Kilometer südlich von Butler, wo die Wahlkampfveranstaltung stattfand. Laut FBI ist Crooks‘ Motiv noch unklar. Im Wählerverzeichnis war der mutmaßliche Attentäter als Mitglied der oppositionellen Republikaner eingetragen, der Partei von Trump, soll aber auch an die Demokraten gespendet haben. Die Frage, ob der Mann legal eine Waffe besaß, dürfte noch nicht geklärt worden sein.



Die Waffenlobby in Amerika

Folglich rückt auch die Frage, ob das Attentat verhindert werden hätte können, wenn es in den USA ein weniger lasches Waffengesetz gegeben hätte, in den Vordergrund. Man munkelt, dass diesem Vorhaben vor allem die Waffenlobby im Weg steht. Andere meinen, dass der Besitz einer Waffe in den USA gewissermaßen zu deren Rechten und Brauchtum gehöre.



Wie stehen Sie zum Thema Waffengesetz? Braucht es ein strengeres Waffengesetz in den USA? Welche Regelungen müssten verschärft werden und warum? Hätte das Attentat auf Trump und andere dieser Art dadurch verhindert werden können? Wir freuen uns auf Ihre Kommentare!