Kenia: Frauenleichen auf Müllhalde entdeckt

Ein grausiger Leichenfund stellt kenianische Ermittler vor Rätsel: In einem als Müllhalde genutzten ehemaligem Steinbruch in einem Slum in Nairobi haben Anrainer in Plastiksäcke verschnürte Leichenteile entdeckt. Kenias Polizei-Aufsichtsbehörde IPOA untersucht eine mögliche Verwicklung von Polizisten in die Todesfälle.