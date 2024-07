Noch eine Kasnudel, dann kann’s los gehen

Sogar Moderator Hans Sigl war überrascht, dass es schon wieder so weit war: Diesmal weder in der Wachau noch am Neusiedler See; gefeiert wurde bis spät in die Nacht am Ufer des Wörthersees. „Ich bin jetzt das dritte Jahr dabei. Und was ich merke, ist, dass das eine gewachsene, große, freundschaftliche Familie ist. Die Leute kennen sich schon alle wahnsinnig lang. Es ist eine große Vertrautheit da, es gibt keine großen Ausreißer im Sinne von Nervosität oder Stress oder Druck“, schilderte uns der „Bergdoktor“ sichtlich entspannt.