Hitzewelle Adieu: Diese Orte bringen Abkühlung

Beim Rafting, in der Ragga- oder Groppensteiner Schlucht, am Wildensteiner Wasserfall oder den Obir Tropfsteinhöhlen sind die Temperauren viel kühler als in den Stadtzentren, die nachts nur langsam abkühlen. Auch auf zahlreichen Almhütten und beim Wandern finden Überhitzte Ruhe. Denn auf den Bergen ist nicht so eine Hitze wie in den Tälern – und oft weht auch ein Lüftchen. Sogar Gletschertrekking auf der Pasterze kann man buchen.