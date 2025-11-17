Simone und ihre schönsten Sommer in Kärnten

Lieder mit persönlichen Geschichten verknüpft

„Wenn eine Melodie auf mich zukommt, habe ich sofort eine Zeile“, verrät Simone. Bei ihrem neuen Song hatte die Sängerin gleich die ganze Geschichte im Kopf. „Meine Lieder sind immer mit persönlichen Geschichten verknüpft. In meinem neuen Lied geht’s um einen Mann, der vielleicht nicht ganz so ernste Absichten hat. Natürlich sind nicht alle Männer gleich, aber es gibt schon welche, bei denen man sich denkt: Hätte ich das vorher gewusst…“ Simone lacht und ergänzt charmant: „Aber liebe Männer, nicht persönlich nehmen – es gibt total viele, die sehr gefühlvoll sind, auf uns eingehen und uns behüten.“