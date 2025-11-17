Vorteilswelt
Simone und ihre schönsten Sommer in Kärnten

Kärnten
17.11.2025 10:00
Simone im Juni bei „Wenn die Musi spielt“ vor der idyllischen Nockberge-Kulisse.
Simone im Juni bei „Wenn die Musi spielt" vor der idyllischen Nockberge-Kulisse.

Ein Stück Kärnten im Herzen, die Liebe auf den Lippen: Schlagerstar Simone erzählt im „Krone“-Interview über ihren neuen Song „Was weißt Du schon von Liebe“ und wie sehr sie mit Kärnten „verbandelt“ ist. 

Nach dem Erfolg ihres aktuellen Albums „Das ist Liebe“, das seit dem 10. Oktober die Fans auf emotionale Höhenflüge schickt, meldet sich Simone nun mit einer neuen Single zurück: „Was weißt Du schon von Liebe“.

Lieder mit persönlichen Geschichten verknüpft
„Wenn eine Melodie auf mich zukommt, habe ich sofort eine Zeile“, verrät Simone. Bei ihrem neuen Song hatte die Sängerin gleich die ganze Geschichte im Kopf. „Meine Lieder sind immer mit persönlichen Geschichten verknüpft. In meinem neuen Lied geht’s um einen Mann, der vielleicht nicht ganz so ernste Absichten hat. Natürlich sind nicht alle Männer gleich, aber es gibt schon welche, bei denen man sich denkt: Hätte ich das vorher gewusst…“ Simone lacht und ergänzt charmant: „Aber liebe Männer, nicht persönlich nehmen – es gibt total viele, die sehr gefühlvoll sind, auf uns eingehen und uns behüten.“

Auch in puncto Liebeskummer hat Simone klare Ratschläge. Sich zu Hause zu vergraben sei keine Lösung: „Trefft euch mit Freunden, geht aus, lasst euch ablenken. Meine Mama hat mir bei meinem ersten Liebeskummer das Lied ,Liebeskummer lohnt sich nicht‘ vorgesungen – damals habe ich es nicht verstanden, aber sie hatte recht.“

Im „Krone“-Interview verrät die Schlagerikone, warum sie ihre beste Zeit i8n Kärnten verbrachte.
Im „Krone"-Interview verrät die Schlagerikone, warum sie ihre beste Zeit i8n Kärnten verbrachte.

„Schönste Zeit in Kärnten“
Privat hat Simone mit ihrem Lebensgefährten Charly Brunner bereits ihre große Liebe gefunden. Doch auch Kärnten spielt eine besondere Rolle in ihrem Leben: „Ich liebe Kärnten. Jeder Mensch hat ja so eine Lieblingszeit im Leben, und meine war bei den Karl-May-Festspielen in Weitensfeld im Gurktal. Ich habe Ribanna gespielt, die schönsten Sommer meines Lebens dort verbracht. Es war wie eine andere Welt, seitdem bin ich mit Kärnten einfach verbandelt.“

Die Schlagersängerin erinnert sich an ihre Anfänge ohne Perücke und Reiteinsatz, doch im Laufe der Jahre perfektionierte sie ihre Auftritte. Auch heute genießt sie mit Charly entspannte Nachmittage in Klagenfurt: „Wir schlendern gern durch die Innenstadt, besuchen unsere Lieblingsgeschäfte und genießen die Nachmittagssonne.“ Ein Wunsch fürs nächste Jahr hat sie auch: „Ich hoffe, nächstes Jahr wieder in Kärnten auf der Bühne zu stehen.“

Porträt von Christian Krall
Christian Krall
Folgen Sie uns auf