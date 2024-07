Vor Festival-Sommer: Uber startet in St. Pölten

In rund einem Monat heißt es beim Frequency-Festival in St. Pölten wieder: Sommer, Sonne, Partyspaß! Für ein verlässliches Heimkommen der Besucher – wie auch aller anderen Landeshauptstädter – sorgt heuer ein neues Angebot: Rechtzeitig vor Festivalbeginn geht hier und auch in Krems die Mobilitätsplattform Uber an den Start.