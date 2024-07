Mann wollte britische Moderatorin töten

Über Online-Beiträge gestolpert

Die Polizei war auf den 37-Jährigen aufmerksam geworden, weil ein verdeckter Ermittler aus den USA über dessen Beiträge in einer Onlinegruppe besorgt war und Hinweise an das FBI gegeben hatte. Daraufhin wurde die Polizei in Großbritannien informiert. Der Mann wurde bereits im Herbst 2023 festgenommen. Nun erhielt er lebenslange Haft, wovon er 16 Jahre tatsächlich absitzen muss.