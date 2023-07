Sexuelle Gewalt: So werden Opfer alleingelassen

Viele Frauen erleben sexuelle Gewalt in ihrem Leben. Um die Betroffenen zu schützen und Ihnen eine Anlaufstelle anzubieten, sind in ganz Österreich Frauenhäuser vorhanden. Auch die Polizei wird immer besser geschult, um bei solchen Vorfällen adäquate Hilfe zu leisten. Wenn dann jedoch vier Notrufe nach einem sexuellen Übergriff ins Leere gehen, stellt sich sofort die Frage: Was ist da schiefgelaufen?