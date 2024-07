Bauchstich vor Wiener Kaffeehaus: Männer im Spital

Wegen einer Meinungsverschiedenheit ist es am Donnerstag in einem Kaffeehaus in Wien-Favoriten am späten Abend zu einem Streit gekommen. Ein 45-Jähriger soll daraufhin seinen Kontrahenten (31) mit einem spitzen Gegenstand einen Bauchstich verpasst haben. Beide Männer wurden ins Spital gebracht.