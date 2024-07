Sturm, Hagel, Blitze, aber Supergewitter blieb aus

Die Wachau spürte am Abend schon die Vorboten einer riesigen Unwetterfront, die zum Glück dann in der befürchteten Stärke zu Gänze aus blieb. Im Bezirk Krems im Gebiet zwischen Rossatzbach und Senftenberg mussten die Feuerwehren zu zahlreichen Sturmschäden ausrücken. Auch Hagel ging in der Region nieder. Zahlreiche Bäume wurden entwurzelt, die Bundesstraße B3 musste vorübergehend gesperrt werden.