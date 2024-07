Milliardenschwerer Oligarch nach Wien „geflohen“

Boholjubow gilt als einer der reichsten Ukrainer – wie ukrainische Medien berichten, möchte er sich mit seiner „Flucht“ wohl einer möglichen Strafverfolgung in seiner Heimat entziehen. „Der Oligarch ist am 24. Juni 2024 in Begleitung eines nahen Verwandten mit dem Zug ,Kiew-Chełm‘ (nach Polen, Anm.) ausgereist, obwohl er laut ukrainischen Datenbanken die Grenze nicht überquerte“, hieß es in einer Presseaussendung des staatlichen Ermittlungsbüros DBR.