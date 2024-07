E-Biker verliert Kontrolle, stürzt auf Felsbrocken

Die Serie fataler Unfälle mit E-Bikes in Tirol reißt nicht ab: Erneut forderten Stürze zwei Schwerverletzte. In Kramsach im Bezirk Kufstein etwa kam am Mittwoch ein 53-Jähriger mit seinem Elektro-Mountainbike von einem Weg ab – er fiel über einen Abhang und blieb zwischen Felsbrocken liegen.