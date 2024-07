Abgelenkt und Schranke übersehen: E-Biker gestürzt

Schwere E-Bike-Unfälle ereigneten sich am Dienstag in Tirol: In Achenkirch (Bezirk Schwaz) stürzte ein Einheimischer (60), nachdem er eine Schranke übersehen hatte. Aufgrund einer Bodenunebenheit legte eine 51-jährige Niederländerin in Ladis (Bezirk Landeck) einen fatalen Sturzflug hin.