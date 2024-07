Junge Liebe endet für 19-Jährige vor Gericht

Ex-Pärchen zeigte sich gegenseitig an

Zuerst wird gegen die junge Wienerin verhandelt: Als die Beziehung letztes Jahr zu Ende ging, zeigte sie der gleichaltrige Ex wegen Gewaltausbrüchen an. Und das im Zuge seiner Beschuldigtenvernehmung, weil sie zuvor gegen ihn Anzeige erstattet hatte. Beide werfen sich gegenseitig Ohrfeigen und Kratzer in mehreren Angriffen von April bis Dezember 2022 vor.