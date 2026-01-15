AUA-Hagelflug: Nun wurden Ermittlungen eingestellt

Neue Entwicklungen rund um die Ermittlungen zum „AUA-Hagelflug“ im Juni 2024. Die Untersuchungen gegen neun Mitarbeiter des Verkehrsministeriums wurden eingestellt. Dabei ging es um den schweren Verdacht, Ermittler könnten den Lufthansa-Konzern begünstigt haben. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft bestätigte das Aus des Verfahrens.
Im Zentrum der Untersuchungen stand nicht nur der spektakuläre Hagelflug im Juni 2024, bei dem ein AUA-Airbus A320 über der Steiermark in eine massive Gewitterzelle geriet und schwer beschädigt wurde. Auch ein zweiter brisanter Vorfall spielte eine Rolle: die Swiss-Notlandung in Graz im Dezember 2024, bei der ein junger Flugbegleiter ums Leben kam. Auch hier soll es Vorwürfe rund um mögliche manipulierte Untersuchungen gegeben haben.
Toter und Verletzte nach Notlandung
Am 23. Dezember musste ein Swiss-Airbus A220 mit 74 Passagieren und fünf Crewmitgliedern auf dem Flug von Bukarest nach Zürich wegen Triebwerksproblemen und Rauch in der Kabine notlanden. Mehrere Menschen wurden verletzt, einige davon schwer. Ein erst 23-jähriger Flugbegleiter erlag später im Krankenhaus seinen Verletzungen.
Passagieranwalt Wolfgang List zeigt sich empört über die Einstellung des Verfahrens. Gegenüber dem Kurier bezeichnete er diese als „in keiner Weise nachvollziehbar“. Man habe bereits am 7. Jänner eine Begründung für die Einstellung verlangt, so List.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.