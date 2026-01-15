Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Anwalt übt Kritik

AUA-Hagelflug: Nun wurden Ermittlungen eingestellt

Österreich
15.01.2026 15:52
Ein Airbus A320 war im Juli 2024 in der Steiermark in eine Gewitterzelle geflogen und durch ...
Ein Airbus A320 war im Juli 2024 in der Steiermark in eine Gewitterzelle geflogen und durch Hagel schwer beschädigt worden.(Bild: zVg)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Neue Entwicklungen rund um die Ermittlungen zum „AUA-Hagelflug“ im Juni 2024. Die Untersuchungen gegen neun Mitarbeiter des Verkehrsministeriums wurden eingestellt. Dabei ging es um den schweren Verdacht, Ermittler könnten den Lufthansa-Konzern begünstigt haben. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft bestätigte das Aus des Verfahrens.

0 Kommentare

Im Zentrum der Untersuchungen stand nicht nur der spektakuläre Hagelflug im Juni 2024, bei dem ein AUA-Airbus A320 über der Steiermark in eine massive Gewitterzelle geriet und schwer beschädigt wurde. Auch ein zweiter brisanter Vorfall spielte eine Rolle: die Swiss-Notlandung in Graz im Dezember 2024, bei der ein junger Flugbegleiter ums Leben kam. Auch hier soll es Vorwürfe rund um mögliche manipulierte Untersuchungen gegeben haben.

Toter und Verletzte nach Notlandung
Am 23. Dezember musste ein Swiss-Airbus A220 mit 74 Passagieren und fünf Crewmitgliedern auf dem Flug von Bukarest nach Zürich wegen Triebwerksproblemen und Rauch in der Kabine notlanden. Mehrere Menschen wurden verletzt, einige davon schwer. Ein erst 23-jähriger Flugbegleiter erlag später im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Lesen Sie auch:
Wegen Befangenheit?
AUA-Hagelflug: Nun ermittelt deutsche Bundesstelle
14.05.2025
Lage unterschätzt?
Ermittlungsende bei AUA-Hagelflug „nicht absehbar“
17.03.2025

Passagieranwalt Wolfgang List zeigt sich empört über die Einstellung des Verfahrens. Gegenüber dem Kurier bezeichnete er diese als „in keiner Weise nachvollziehbar“. Man habe bereits am 7. Jänner eine Begründung für die Einstellung verlangt, so List.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

US-Vizepräsident JD Vance (Bild) wird doch nicht an der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar ...
Sicherheitskonferenz
US-Vizepräsident Vance reist nicht nach München
Frauenring warnt
„Gefährlichste Zeit für Frauen ist die Trennung“
Nach dem spektakulären Einbruch in die Sparkasse Gelsenkirchen untersuchen die Ermittlerinnen ...
Spektakulärer Einbruch
500.000 Gegenstände werden auf Spuren untersucht
Vertrauen in Gefahr
IHS-Chef warnt: „Staat liefert nicht mehr“
Nach dem spektakulären Einbruch ist die Sparkasse im deutschen Gelsenkirchen weiter geschlossen.
Coup in Gelsenkirchen
Täter gelangten durch manipulierte Tür in Bank
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
449.199 mal gelesen
Cobra-Beamter Manuel M. (rechts im Bild) hat am Dienstag ein Teilgeständnis abgelegt.
Steiermark
Fall Johanna: Polizei legt grausame Details offen
183.543 mal gelesen
Als man nach Johanna suchte, fand man ihre Wohnung in Tillmitsch leer vor.
Steiermark
Schwangerschaft mögliches Motiv in Vermisstenkrimi
172.811 mal gelesen
Aus diesem Mehrparteien-Haus verschwand die sportliche und lebenslustige Johanna G. (Bild ...
Mehr Österreich
Krone Plus Logo
Ruhiger Traum-Raum
Im Schlafzimmer darf es nicht zu „heiß“ hergehen!
Gefahr von Ansteckung
Klinik wies ihn ab, dann 14 Attacken mit Fäkalien!
Anwalt übt Kritik
AUA-Hagelflug: Nun wurden Ermittlungen eingestellt
Krone Plus Logo
Neuer Strukturplan
Wie viele Klinikbetten jetzt tatsächlich wegfallen
Millionen-Pleite
„Mini-Benko“ angeklagt: Luxusleben trotz Insolvenz
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf