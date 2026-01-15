AUA-Hagelflug: Nun wurden Ermittlungen eingestellt

Im Zentrum der Untersuchungen stand nicht nur der spektakuläre Hagelflug im Juni 2024, bei dem ein AUA-Airbus A320 über der Steiermark in eine massive Gewitterzelle geriet und schwer beschädigt wurde. Auch ein zweiter brisanter Vorfall spielte eine Rolle: die Swiss-Notlandung in Graz im Dezember 2024, bei der ein junger Flugbegleiter ums Leben kam. Auch hier soll es Vorwürfe rund um mögliche manipulierte Untersuchungen gegeben haben.