Tödlicher Unfall: „Ich habe geschlafen“

Nur fünf Kilometer später krachte es, der Wagen stürzte in den Wald und blieb dort liegen. Sonderbar: Der Vorfall ereignete sich gegen 23 Uhr, den Notruf setzte der Grazer aber erst gegen drei Uhr früh ab – gefasst erklärte er am Notruf, welchen Weg sie gefahren seien und dass er am Beifahrersitz gesessen sei – was er auch weiterhin behauptet. Gefahren sei sein Freund. Außerdem beharrt er darauf, geschlafen zu haben und vom Unfall gar nichts mitbekommen zu haben. „Als ich aufgewacht bin, hab‘ ich versucht, ihn aufzusetzen und aufzuwecken. Ich habe nicht daran gedacht, dass er verletzt sein könnte.“ Schlussendlich habe er doch überrissen, dass sein Freund „schon blau war“.