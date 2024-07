Russland erlässt Haftbefehl gegen Nawalny-Witwe

„Putin ist ein Mörder“

„Wenn Sie darüber schreiben, bitte vergessen Sie nicht, die Hauptsache zu erwähnen: Wladimir Putin ist ein Mörder und ein Kriegsverbrecher. Er gehört ins Gefängnis. Aber nicht in Den Haag in einer gemütlichen Zelle mit TV, sondern in Russland – in derselben Strafkolonie und in derselben Zwei-mal-Drei-Meter-Zelle, in der er Alexej umbrachte“, kommentierte sie ihren Haftbefehl auf „X“.