Spezialeinheit stürmt Trauerfeier für Nawalny

Vertreter einer Sondereinheit hätten am Dienstagabend im Nordosten Moskaus eine Räumlichkeit gestürmt, in der sich einige Dutzend Menschen versammelt hatten, um gemeinsam die Live-Übertragung eines Nawalny-Gedenkkonzerts in Berlin zu schauen, so die Bürgerrechtsorganisation Ovd-Info. Rund 30 Menschen seien zwischenzeitlich festgehalten, durchsucht und befragt worden.