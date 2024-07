„Fünf Jahre Totalversagen bei Asyl und Migration“

Justizzentren im Ausland für Straftäter

„Alleine in den Jahren 2022 und 2023 wurden im Burgenland 109.000 Asylanträge gestellt, das ist auch ein Grund, warum wir gegen eine Residenzpflicht sind“, so Fürst. Personen mit negativem Asylbescheid sollen daher konsequent außer Landes gebracht werden und jene, die schwere Straftaten verübten, in Justizzentren außerhalb der EU. Einen Seitenhieb gibt es auch auf die FPÖ: „Sie machen im EU-Parlament gemeinsame Sache mit Ungarns Viktor Orbán, der Flüchtlinge einfach ins Burgenland durchwinkt“, so Fürst.