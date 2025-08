Listenbürgermeister bei Gemeindepaket an Bord

Bei einem Treffen zwischen den vier unabhängigen Bürgerlisten-Bürgermeistern und Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) bekräftigten die Ortschef ihre Zustimmung. „Wir hätten uns zwar mehr Informationen gewünscht, aber das am Tisch liegende Gemeindepaket unterstützt die Gemeinden in der jetzigen Situation wirklich und hilft mit Sicherheit über die schwierige Zeit“, so der Jennersdorfer Bürgermeister Reinhard Deutsch. Für Christian Schaberl, Ortschef von Eltendorf, ist das Gemeindepaket sogar alternativlos: „Das ist die einzige Möglichkeit, dass es überhaupt weitergeht.“