Festspielhaus-Sanierung ist voll im Zeitplan

Montagehalle und neues Foyer der Werkstattbühne

Die Arbeiten kommen zügig voran: Das neue dreigeschossige Mehrzweckgebäude ist bereits in Betrieb. Der Zubau ist in moderner Stahlbeton- und Holzbauweise errichtet worden, er beherbergt Schlosserei, Tischlerei, Requisite, Kaschur, Tapeziererei, Kostümabteilung und Büroflächen für die diversen technischen Abteilungen – in Summe werden die Räumlichkeiten ganzjährig rund 70 Mitarbeiter beherbergen. Im Erdgeschoss sind eine Montagehalle für die großdimensionierten Bühnenbilder der Festspiele und das neue Foyer der Werkstattbühne untergebracht. Die Zugänge zur Werkstattbühne und zu den Toiletten sind selbstverständlich barrierefrei.