Polit-Krach rund um Initiative die Summerauerbahn

Noch bevor übermorgen, Donnerstag, die überparteiliche Bürgerinitiative „Pro Summerauerbahn“ ins Leben gerufen werden soll, sorgt sie für Wirbel. „Am 1. Juli kündigte die Mühlviertler VP-Nationalrätin Johanna Jachs die Gründung der Initiative an. Am 4. Juli stimmt die ÖVP im Parlament gegen einen Antrag der FPÖ für die Aufnahme der Summerauerbahn in das Zielnetz 2040 und somit gegen einen raschen Ausbau. Das ist schon etwas seltsam“, so der blaue Bezirksobmann und Landtagsabgeordnete Peter Handlos.