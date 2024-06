Trotz Top-Bewertung kein Ausbau der Bahnstrecke

In knapp zwei Wochen steigt in Wien die mit Spannung erwartete Fachkonferenz zum „Zielnetz 2040“ der ÖBB. Dabei werden die seit Monaten grob umrissenen Ausbaupläne von Zugstrecken im Detail präsentiert und diskutiert. Für Gesprächsstoff ist gesorgt. Wie berichtet, wurde der Ausbau der Summerauerbahn von Linz an die tschechische Grenze auf die lange Bank geschoben.