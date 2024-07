„Ring frei!“ für die Gladiatoren der Neuzeit

Wenn Rekordmeister Chris „Bambi Killer“ Raaber in der Arena von Bad Deutsch-Altenburg, Bezirk Bruck an der Leitha, auf den Malteser Gianni Valetta trifft, kämpfen die beiden Schwergewichter um jenen Titel, den einst schon der legendäre Otto Wanz trug. Heute setzt sich sein Sohn Michael dafür ein, die Tradition dieses Sports in Österreich hochzuhalten. Auch sieben Jahre nach dem Tod von „Big Otto“ sind seine Ringschlachten bei den Fans in aller Munde. „Wer nicht vergessen wird, ist unsterblich“, betont Michael Wanz, der im Steirer Raaber einen legitimen Titelnachfolger sieht.