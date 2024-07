Weltmeister nimmt bei Rallye Weiz im Porsche Platz

Staatsmeisterschaft vor Entscheidung

Etwa Hermann Neubauer, der in Weiz schon viermal gewinnen konnte, und Simon Wagner, der im Vorjahr in der Oststeiermark siegte und den neuerlichen Staatsmeistertitel schon am Samstag ins Trockene bringen könnte. Zuletzt gerieten sich die beiden ewigen Rivalen bei der Murtal-Rallye verbal in die Haare. Ob sie ihr Kriegsbeil in Weiz begraben?