Elefant geriet in Panik und verletzte 13 Menschen

Kein Einzelfall

Elefanten gelten in Sri Lanka als heilig und werden immer wieder bei Tempel-Zeremonien eingesetzt, an Gesetze gegen Tierquälerei halten sich die Veranstalterinnen und Veranstalter selten. Die Vierbeiner sind auch in der Vergangenheit schon bei Paraden mit lauter Musik und Feuerwerk außer Kontrolle geraten. Im August verletzten fünf aufgeregte junge Tiere mehrere Menschen in der Stadt Kandy. Dutzende Pilgerinnen und Pilger flüchteten in einen See, um zu entkommen.