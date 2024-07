So wurde der 56. Carinthische Sommer eröffnet

Musik, Literatur und Diskurs programmatisch in den Mittelpunkt zu stellen, war ihr Anliegen. Was Kayali darunter versteht, konnte man Samstag im ausverkauften CCV erhören. Hier brachte das ORF Radio-Symphonieorchester Wien als neues Festivalorchester (mit beeindruckender Bandbreite in Ausdruck wie Repertoire) Romantik und (klassische) Moderne ebenso virtuos zum Klingen wie das Feuer der Revolution zum Brennen.