Pitts „F1“-Film wird schon jetzt brutal verrissen!

Pitt spielt in dem Film einen Piloten in den 1990er-Jahren, der einen schweren Unfall hatte. Er tritt danach in anderen Serien an, bis ein Freund – gleichzeitig Teamchef eines erfolglosen Rennstalls und gespielt von Bardem – ihn in die Formel 1 zurückgeholt. In seiner Rolle soll Pitt Mentor eines hochtalentierten jungen Piloten sein, der von Damson Idris gespielt wird, und diesen zum Erfolg führen.