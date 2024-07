Ab September freie Fahrt für Balkon-Kraftwerke

„Viele Menschen haben uns in den letzten Jahren geschrieben, weil sie von ihre Nachbarn beziehungsweise Miteigentümern zur Verzweiflung gebracht wurden, die die Anlagen einfach nicht sehen wollten oder sonst aus einer reinen Befindlichkeit ihre Zustimmung verweigert haben“, so Hammer. Über eine Änderung im Wohnungseigentumsgesetz haben wir das jetzt geändert. „Die Nachfrage nach Sonnenkraftwerken ist so groß wie noch nie. Ich bin sehr froh, dass wir mit diesen Erleichterungen bei Balkonkraftwerken den nächsten Turbo für den Photvoltaik-Boom, die Energiewende und den Klimaschutz beschließen.“