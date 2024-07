Gibt´s Corona eigentlich noch, Herr Doktor?

Ältere Menschen häufiger mit Covid im Krankenhaus

Das bestätigt ein Blick in die Statistik: 190 Oberösterreicher über 80 Jahre wurden heuer mit Covid-19 in Spitälern aufgenommen. Bei den 15- bis 29-Jährigen waren es „nur“ acht. Derzeit scheint das Virus eine Sommerpause einzulegen, sind doch die Hospitalisierungen im Vergleich zum Winter eher gering – siehe Grafik oben. Die Virusaktivität im Abwasser steigt aber wieder leicht an.