Virologe Krammer: „Corona ist nicht überstanden“

Am Campus der MedUni Wien herrscht an diesem frühen Nachmittag ausgelassene Partystimmung. Hunderte fröhliche Jungmediziner feiern ihre große Abschlussprüfung. Mittendrin ragt ein Mann in schwarzem Leinenhemd mit einem schwarzen Rucksack aus der Menge. Es ist der Virologe und Impfexperte Prof. Florian Krammer, unübersehbare 1.98 Meter groß und seit März verantwortlich für Therapien gegen Corona & Co.