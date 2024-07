Anna Stiepani: Tödliche Liebelei von Mann und Frau

Schnitzler deutet den Tod der Frau am Schluss an. Wie machen Sie es?

Mir ist wichtig, dass Christine, die weibliche Hauptfigur, am Schluss nicht das Opfer ist von patriarchalen Strukturen und ihr nichts anderes übrigbleibt, als sich aus dem Fenster zu stürzen. Ich will weiterdenken. Wie kann sie ihre Wut verwandeln, darauf aufbauen? Ich will neue Perspektiven finden in einer patriarchal geprägten Gesellschaft.